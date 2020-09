Attore finge di stare male: cane randagio prova ad aiutarlo (Di martedì 15 settembre 2020) Turchia: l’Attore Numan Ertuğrul Uzunsoy finge di sentirsi male in mezzo alla strada. Un cane randagio si avvicina per aiutarlo e il video commuove il web Se ti senti male assicurati di avere un cane vicino a te. Lo testimoniano queste immagini provenienti dalla Turchia, dove l’Attore Numan Ertuğrul Uzunsoy stava tenendo una performance in… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 15 settembre 2020) Turchia: l’Numan Ertuğrul Uzunsoydi sentirsiin mezzo alla strada. Unsi avvicina pere il video commuove il web Se ti sentiassicurati di avere unvicino a te. Lo testimoniano queste immagini provenienti dalla Turchia, dove l’Numan Ertuğrul Uzunsoy stava tenendo una performance in… L'articolo Corriere Nazionale.

