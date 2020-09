Adozioni illegali e riti vudù: 5 mila immigrati minorenni scomparsi in Italia in un solo anno (Di martedì 15 settembre 2020) Roma, 15 set – Nel febbraio scorso, l’olandese Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM), centro di ricerca sulla tratta degli esseri umani che collabora con la Polizia Nazionale, la Royal Netherlands Marechaussee, il Servizio di immigrazione e naturalizzazione, e l’Ispettorato del Ministero degli affari sociali e del lavoro dei Paesi Bassi, ha documentato le sparizioni dai centri per richiedenti asilo di 25 donne incinte subsahariane avvenute in soli due mesi (novembre e dicembre 2019). L’EMM riferisce che le donne africane “scompaiono prima di aver partorito e prima che la loro procedura di asilo sia stata completata. Questo è illogico perché risiedono legalmente in Olanda (…), e hanno accesso a tutte le cure mediche necessarie”, e quindi sia loro sia i loro neonati potrebbero essere ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 15 settembre 2020) Roma, 15 set – Nel febbraio scorso, l’olandese Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM), centro di ricerca sulla tratta degli esseri umani che collabora con la Polizia Nazionale, la Royal Netherlands Marechaussee, il Servizio di immigrazione e naturalizzazione, e l’Ispettorato del Ministero degli affari sociali e del lavoro dei Paesi Bassi, ha documentato le sparizioni dai centri per richiedenti asilo di 25 donne incinte subsahariane avvenute in soli due mesi (novembre e dicembre 2019). L’EMM riferisce che le donne africane “scompaiono prima di aver partorito e prima che la loro procedura di asilo sia stata completata. Questo è illogico perché risiedono legalmente in Olanda (…), e haccesso a tutte le cure mediche necessarie”, e quindi sia loro sia i loro neonati potrebbero essere ...

