Adl sui social dopo il silenzio post-covid: "Grazie per l'affetto e la solidarietà" (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto dopo la notizia della positività al covid-19 e le conseguenti polemiche dei giorni seguenti per la sua presenza nella riunione di Lega a Milano nonostante i sintomi, Aurelio De Laurentiis torna a parlare e lo fa tramite il proprio account Twitter. Il patron azzurro ha ringraziato sui social tutte le persone che, negli ultimi giorni, hanno voluto esprimere vicinanza a lui ed alla moglie, anch'essa risultata positiva al coronavirus. "Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno manifestato a me e mia moglie il loro affetto e la loro solidarietà", ha twittato il presidente partenopeo. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno manifestato a me e mia moglie il loro affetto e la loro solidarietà #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) September 15,

