15 settembre: in Fvg 615 positivi (+17) e 20 nuovi contagi (Di martedì 15 settembre 2020) Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 615 (17 più di ieri). Due pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 24 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (349 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute. Oggi sono stati rilevati 20 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.181: 1.544 a Trieste, 1.343 a Udine, 937 a Pordenone e 344 a Gorizia, alle quali si aggiungono 13 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.217, i clinicamente guariti sono 6 e le persone in isolamento 583. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 7 a Gorizia.

