Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2020 ore 08:15 (Di lunedì 14 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 13 SETTEMBRE 2020 ORE 08:05 MARCO CILUFFO BUONGIORNO BEN TROVATICON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN REDAZIONE MARCO CILUFFO INIZAMO DAL TRATTO URBANO Roma TERAMO CI SONO CODE A TRATTI IN ENTRATA TRA IL RACCORDO FINO LA TENGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO SEMPRE PER TRAFFICO SI STA IN CODA SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD TRA TORRENOVA E IL RACCORDO DOVE SULLO STESSO PROVOCA CODE IN CARREGGIATA INTERNA FINO ALL’USCITA ARDEATINA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SEMPRE CODE ALTEZZA USCITA LABARO PASSIAMO SULLE CONSOLARI DELLA CAPITALE TRAFFICO INTENSO IN ENTRATA VERSO IL CENTRO SULLA NOMENTANA TRA COLLEVERDE E IL RACCORDO SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E INCROCIO CON VIA DEI DUE PONTI MENTRE SULLA PONTINA SI ... Leggi su romadailynews
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