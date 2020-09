Us Open 2020, Thiem a Zverev: “Sono convinto che vincerai presto un torneo dello Slam” (Di lunedì 14 settembre 2020) “Voglio iniziare da te Sascha, abbiamo iniziato a conoscerci nel 2014 e abbiamo sviluppato una bellissima amicizia, che è diventata anche una rivalità qualche anno dopo. E’ bello poter condividere una finale slam con te. Entrambi ci meritiamo di vincere tornei come questi, e sono convinto che ce la farai. Mi avevi detto dopo la sconfitta in Australia che avrei vinto uno slam presto, e voglio dirti la stessa cosa. Ringrazio il mio team, che fa gli stessi sforzi che faccio io, siete fantastici”. Queste le emozioni di Dominic Thiem dopo il successo agli Us Open che equivale la conquista del primo Slam in carriera nella finale contro Alexander Zverev. “Ringrazio tutte le persone che hanno reso possibile l’evento e fatto sì che la bolla fosse molto sicura. ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 settembre 2020) “Voglio iniziare da te Sascha, abbiamo iniziato a conoscerci nel 2014 e abbiamo sviluppato una bellissima amicizia, che è diventata anche una rivalità qualche anno dopo. E’ bello poter condividere una finale slam con te. Entrambi ci meritiamo di vincere tornei come questi, e sonoche ce la farai. Mi avevi detto dopo la sconfitta in Australia che avrei vinto uno slam, e voglio dirti la stessa cosa. Ringrazio il mio team, che fa gli stessi sforzi che faccio io, siete fantastici”. Queste le emozioni di Dominicdopo il successo agli Usche equivale la conquista del primo Slam in carriera nella finale contro Alexander. “Ringrazio tutte le persone che hanno reso possibile l’evento e fatto sì che la bolla fosse molto sicura. ...

alex_orlowski : Minus habens: i leghisti trollati da un meme. - Open_gol : Ha 36 anni e vive a Belluno con la famiglia. Non appena ha annunciato di volersi candidare, è stata travolta da ins… - Open_gol : «Fanno il ca*** che vogliono con i soldi della Lega… all’ex idraulico soldi a tonnellate». Lo sfogo nelle intercett… - sportface2016 : Gli highlights di #Zverev - #Thiem, finale degli #UsOpen - zazoomblog : Us Open 2020 Zverev in lacrime: “Mi mancano i miei genitori è stata una battaglia dura - #Zverev #lacrime: #mancano… -

Ultime Notizie dalla rete : Open 2020 WPT Sardegna Open 2020: sfida tra big per il 1° Open italiano Corriere dello Sport LIVE Zverev-Thiem 6-2 6-4 4-6 3-6 6-7, Finale US Open 2020 in DIRETTA: l’austriaco conquista il suo primo Slam

E’ il primo titolo Slam della carriera per l’austriaco. Tantissimi i rimpianti per Zverev che era avanti di due set e di un break nel terzo e quinto set (ha servito per il match). Dominic Thiem è il n ...

Iliad, la Fibra ottica a tempi record: quando arrivano le prime offerte

Le promozioni di Iliad sono attualmente le più popolari nel campo della telefonia mobile italiana. Il gestore ha promosso una serie di vantaggiose iniziative nel corso di questi anni, a partire dalla ...

E’ il primo titolo Slam della carriera per l’austriaco. Tantissimi i rimpianti per Zverev che era avanti di due set e di un break nel terzo e quinto set (ha servito per il match). Dominic Thiem è il n ...Le promozioni di Iliad sono attualmente le più popolari nel campo della telefonia mobile italiana. Il gestore ha promosso una serie di vantaggiose iniziative nel corso di questi anni, a partire dalla ...