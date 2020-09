“Un anno entusiasmante”. L’ennesima gaffe della Castelli. Ma dove ha vissuto? (Di lunedì 14 settembre 2020) Houston abbiamo un problema. Pianeta Italia chiama Laura Castelli. La viceministra all’Economia, in forze ai Cinquestelle, trasmette da un universo parallelo e ci aggiorna su come stanno andando le cose. Dice di essere “entusiasta” per l’anno appena trascorso nel nuovo governo e, addirittura, che è stato “bellissimo”. Ora, stando a queste affermazioni è evidente che la Castelli non abbia vissuto in Italia e che non passerà in Italia il prossimo anno. Altrimenti non si spiega. Ha detto proprio così, intervistata dal giornale online Tpi: “Quella di quest’anno è stata un’esperienza entusiasmante, da cui le due forze politiche hanno tratto il meglio”. Un ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 14 settembre 2020) Houston abbiamo un problema. Pianeta Italia chiama Laura. La viceministra all’Economia, in forze ai Cinquestelle, trasmette da un universo parallelo e ci aggiorna su come standando le cose. Dice di essere “entusiasta” per l’appena trascorso nel nuovo governo e, addirittura, che è stato “bellissimo”. Ora, stando a queste affermazioni è evidente che lanon abbiain Italia e che non passerà in Italia il prossimo. Altrimenti non si spiega. Ha detto proprio così, intervistata dal giornale online Tpi: “Quella di quest’è stata un’esperienza entusiasmante, da cui le due forze politiche htratto il meglio”. Un ...

