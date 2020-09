"Tutto pronto per la scuola?". "Beh…". Azzolina, drammatica presa d'atto: in diretta, il disastro che ci aspetta | Video (Di lunedì 14 settembre 2020) "Sarà un anno straordinario e difficile, non ci siamo fermati un attimo". Lucia Azzolina, ospite di Myrta Merlino allo speciale L'aria che tira dedicato alla riapertura delle scuole, Notte prima degli esami. "Ministra, ma allora è Tutto pronto?", chiede la padrona di casa. "Ci sono ancora alcune criticità, questo è evidente e nessuno lo vuole nascondere. Le criticità ci sono state tutti gli anni quando la scuola è iniziata. Adesso siamo abbastanza pronti per garantire un servizio di qualità che porti i nostri studenti a scuola garantendo loro quella sicurezza di cui c'è bisogno, sapendo che il rischio zero non esiste ma che può essere ridotto". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) "Sarà un anno straordinario e difficile, non ci siamo fermati un attimo". Lucia, ospite di Myrta Merlino allo speciale L'aria che tira dedicato alla riapertura delle scuole, Notte prima degli esami. "Ministra, ma allora è?", chiede la padrona di casa. "Ci sono ancora alcune criticità, questo è evidente e nessuno lo vuole nascondere. Le criticità ci sono state tutti gli anni quando laè iniziata. Adesso siamo abbastanza pronti per garantire un servizio di qualità che porti i nostri studenti agarantendo loro quella sicurezza di cui c'è bisogno, sapendo che il rischio zero non esiste ma che può essere ridotto".

Ultime Notizie dalla rete : Tutto pronto Tutto pronto per PS5: nuovo evento da Sony per scoprire la console next-gen TGCOM Pronte le forbici sulle pensioni: quanto si perde sull'assegno

Quando si parla di pensioni, tutto si complica dannatamente. Il governo giallorosso sta lavorando a una riforma del sistema previdenziale e gli assegni, di conseguenza, potrebbero cambiare. L’esecutiv ...

Zingaretti: “Non subalterni, combatteremo per il Mes”

Il segretario del Pd sceglie la festa dell’Unità di Modena per lanciare un messaggio in vista delle Regionali. “Dovremo ancora combattere, non abbiamo paura”, ha detto. Il segretario del Pd, Nicola Zi ...

