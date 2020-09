Trovata una “spia della vita” su Venere: cos’è la fosfina e perché può rivelarci la presenza di microrganismi (Di lunedì 14 settembre 2020) Forse c’è vita in un altro pianeta del sistema solare: ma dopo anni di ricerche su Marte, stavolta la sorpresa arriva da Venere. Gli astronomi dell’Università britannica di Cardiff, coordinati da Jane Greaves, hanno individuato nelle nubi una possibile spia della presenza di vita: è la fosfina, o fosfuro di idrogeno, un gas che sulla Terra è prodotto solo industrialmente o da microrganismi in ambienti privi di ossigeno. La scoperta, è stata pubblicata sulla rivista Nature Astronomy: l’impronta della fosfina è stata catturata dal James Clerk Maxwell Telescope (JCMT), alle Hawaii, e dalle antenne Alma dell’Osservatorio Europeo Meridionale (Eso). “È stato un vero colpo – afferma Jane ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) Forse c’è vita in un altro pianeta del sistema solare: ma dopo anni di ricerche su Marte, stavolta la sorpresa arriva da. Gli astronomi dell’Università britannica di Cardiff, coordinati da Jane Greaves, hanno individuato nelle nubi una possibile spiadi vita: è la, o fosfuro di idrogeno, un gas che sulla Terra è prodotto solo industrialmente o dain ambienti privi di ossigeno. La scoperta, è stata pubblicata sulla rivista Nature Astronomy: l’improntaè stata catturata dal James Clerk Maxwell Telescope (JCMT), alle Hawaii, e dalle antenne Alma dell’Osservatorio Europeo Meridionale (Eso). “È stato un vero colpo – afferma Jane ...

ninazilli : Questa è la mia bambina. L’ho trovata da un antiquario che non sapeva neanche cosa fosse, negli anni 90. Che botta… - chetempochefa : “Il pestaggio di Willy non solo mi ha colpito, ma mi ha suscitato tormenti e ricordi terribili. L’ho trovata una ba… - Noovyis : (Trovata una “spia della vita” su Venere: cos’è la fosfina e perché può rivelarci la presenza di microrganismi) Pl… - ANNAMAMARIABIA1 : RT @Luca_15_5: ??Appello di Simona 3470407101 Vi chiedo un'AIUTO per questa cagnolina trovata a Giugliano (NA) riversa in una pozza di sang… - feeernyyy1 : @cchocolatechips Io mi sono trovata meglio che al liceo. È un ambiente molto più aperto e tranquillo. Piccolo consi… -

Ultime Notizie dalla rete : Trovata una Milano, trovata una volpe in difficoltà nelle campagne: salvata dall'Enpa MilanoToday.it Una minorenne positiva a Sorrento

“Una minorenne residente a Sorrento è risultata positiva al Covid-19. La ragazza tornava da una vacanza fuori Regione con i genitori, entrambi negativi al tampone. Tutti si trovano ora in isolamento d ...

Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro in arrivo: ecco le specifiche tecniche trapelate

Dopo aver lanciato Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro a febbraio, la società ha presentato Mi 10 Lite, uno fra gli smartphone più economici con supporto al 5G. L'azienda non ha ancora finito, però, con i dispos ...

“Una minorenne residente a Sorrento è risultata positiva al Covid-19. La ragazza tornava da una vacanza fuori Regione con i genitori, entrambi negativi al tampone. Tutti si trovano ora in isolamento d ...Dopo aver lanciato Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro a febbraio, la società ha presentato Mi 10 Lite, uno fra gli smartphone più economici con supporto al 5G. L'azienda non ha ancora finito, però, con i dispos ...