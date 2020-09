Tommasetti (Lega): “Ospedale di Nocera mortificato da De Luca” (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il passaggio a Dea di II livello dell’ospedale di Nocera Inferiore non si è concretizzato, il governatore spieghi perché”. Torna all’attacco sulla sanità Aurelio Tommasetti, capolista della Lega alle regionali in Campania nella circoscrizione Salerno: “Da tempo gli utenti di Nocera Inferiore e del territorio dell’Agro attendono un riconoscimento che farebbe compiere un importante salto di qualità all’ospedale Umberto I. Invece, nella programmazione ospedaliera targata De Luca, il presidio non è stato promosso a Dea di II livello. Un’occasione persa per valorizzarne le risorse e i reparti di eccellenza. Eppure negli ultimi anni non sono mancate le passerelle del presidente, che ha dimostrato di esserci solo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il passaggio a Dea di II livello dell’ospedale diInferiore non si è concretizzato, il governatore spieghi perché”. Torna all’attacco sulla sanità Aurelio, capolista dellaalle regionali in Campania nella circoscrizione Salerno: “Da tempo gli utenti diInferiore e del territorio dell’Agro attendono un riconoscimento che farebbe compiere un importante salto di qualità all’ospedale Umberto I. Invece, nella programmazione ospedaliera targata De Luca, il presidio non è stato promosso a Dea di II livello. Un’occasione persa per valorizzarne le risorse e i reparti di eccellenza. Eppure negli ultimi anni non sono mancate le passerelle del presidente, che ha dimostrato di esserci solo ...

"Mentre De Luca presenta il nuovo Ruggi, il pensiero va ai milioni buttati al vento per i Covid hospital". Così Aurelio Tommasetti, capolista della Lega alle regionali nella circoscrizione Salerno, su ...

Caos Università, cosa chiediamo al ministro Manfredi. Scrive Tommasetti

Aurelio Tommasetti, già Rettore dell’Università di Salerno, Responsabile nazionale del Dipartimento Università della Lega, affronta il tema dell’apertura degli Atenei e contesta il clima di incertezza ...

