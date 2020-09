Temptation Island, Alessia Marcuzzi rivela cosa è accaduto: “È stata tosta” (Di lunedì 14 settembre 2020) A pochissimi giorni dall’inizio della nuova edizione di Temptation Island, Alessia Marcuzzi ha rivelato a Verissimo cosa è successo nel villaggio durante le registrazioni Mercoledì 16 settembre inizierà la nuova edizione di Temptation Island con Alessia Marcuzzi. La conduttrice si è collegata con Verissimo proprio dalla Sardegna dove stanno avvenendo le registrazioni e ha raccontato … L'articolo Temptation Island, Alessia Marcuzzi rivela cosa è accaduto: “È stata tosta” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 14 settembre 2020) A pochissimi giorni dall’inizio della nuova edizione dihato a Verissimoè successo nel villaggio durante le registrazioni Mercoledì 16 settembre inizierà la nuova edizione dicon. La conduttrice si è collegata con Verissimo proprio dalla Sardegna dove stanno avvenendo le registrazioni e ha raccontato … L'articolo: “Ètosta” proviene da YesLife.it.

