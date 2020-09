Scuola, Azzolina “Ci saranno difficoltà ma non dobbiamo avere paura” (Di lunedì 14 settembre 2020) VO' EUGANEO (PADOVA) (ITALPRESS) – “Le avversità di questo viaggio mi hanno fatto pensare a Ulisse e al suo lungo peregrinare per tornare a Itaca, era stata presa d'assalto da persone che non volevano quella terra per amore ma solo per tornaconto personale. In questi mesi come Ulisse la comunità scolastica ha affrontato venti avversi, insidie e tempeste, la Scuola come Itaca è diventata terreno di contesa, ma Ulisse alla fine ce l'ha fatta”. Lo ha detto la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, nel corso dell'inaugurazione dell'anno scolastico 2020-2021 a Vò Euganeo.“Ci saranno delle difficoltà, non potrebbe essere altrimenti, dobbiamo utilizzare questo momento per trovare uno spirito di condivisione e massima collaborazione. Ci saranno casi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) VO' EUGANEO (PADOVA) (ITALPRESS) – “Le avversità di questo viaggio mi hanno fatto pensare a Ulisse e al suo lungo peregrinare per tornare a Itaca, era stata presa d'assalto da persone che non volevano quella terra per amore ma solo per tornaconto personale. In questi mesi come Ulisse la comunità scolastica ha affrontato venti avversi, insidie e tempeste, lacome Itaca è diventata terreno di contesa, ma Ulisse alla fine ce l'ha fatta”. Lo ha detto la ministra dell'Istruzione, Lucia, nel corso dell'inaugurazione dell'anno scolastico 2020-2021 a Vò Euganeo.“Cidelle difficoltà, non potrebbe essere altrimenti,utilizzare questo momento per trovare uno spirito di condivisione e massima collaborazione. Cicasi ...

