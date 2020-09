Roma, Perotti a Villa Stuart per l'infortunio. Kluivert negativo, rientra a Trigoria (Di lunedì 14 settembre 2020) Roma - Diego Perotti e Justin Kluivert questa mattina hanno sostenuto esami a Villa Stuart . Il trequartista argentino ha sostenuto esami strumentali per l'infortunio al quadricipite della gamba ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 14 settembre 2020)- Diegoe Justinquesta mattina hanno sostenuto esami a. Il trequartista argentino ha sostenuto esami strumentali per l'al quadricipite della gamba ...

