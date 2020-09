Ritorno a scuola, a Caniparola scatta la quarantena record (Di lunedì 14 settembre 2020) Primo episodio di quarantena “scolastica” a poche ore dal Ritorno sui banchi: è quanto accaduto in provincia di Massa Carrara, a Caniparola, comune di Fosdinovo dove è stata rilevata la positività di 18 bambini e 3 insegnanti in una scuola primaria. Riscontro il primo giorno La quaratena obbligatoria domiciliare è scattata dopo aver riscontrato la positività in una bambina asintomatiche che aveva frequentato il “pre scuola” pochi giorni prima, seppure per poche ore: queste sarebbero state sufficienti per infettarla e contagiare anche i compagni e le insegnanti nella struttura. Nella prima giornata di scuola è arrivato l’esito di un tampone dell’alunna prelevato la scorsa settimana, residente ... Leggi su giornal (Di lunedì 14 settembre 2020) Primo episodio di“scolastica” a poche ore dalsui banchi: è quanto accaduto in provincia di Massa Carrara, a, comune di Fosdinovo dove è stata rilevata la positività di 18 bambini e 3 insegnanti in unaprimaria. Riscontro il primo giorno La quaratena obbligatoria domiciliare èta dopo aver riscontrato la positività in una bambina asintomatiche che aveva frequentato il “pre” pochi giorni prima, seppure per poche ore: queste sarebbero state sufficienti per infettarla e contagiare anche i compagni e le insegnanti nella struttura. Nella prima giornata diè arrivato l’esito di un tampone dell’alunna prelevato la scorsa settimana, residente ...

virginiaraggi : Oggi primo giorno di scuola per studenti, insegnanti e personale scolastico. Momento sempre emozionante, che quest’… - AzzolinaLucia : Questa sera sarò ospite di Domenica live e, a seguire, dello speciale dell’Aria che tira dedicato alla scuola. Un’o… - myrtamerlino : “Fu straordinario essere professore e allieva invece che due schiavi”. Essere cacciata dalla #scuola l’aveva resa u… - kickmyballs222 : RT @piersar62: Wuhan: ritorno a scuola senza obbligo di mascherine e senza distanziamenti. Perché in Italia invece : mascherine, distanzia… - AntonioCarrabi1 : RT @Carlo_bis: Sto vedendo il #tg2, sembra un telegiornale durante il regime fascista: l'entusiasmo per il ritorno a scuola, con le museruo… -

Ultime Notizie dalla rete : Ritorno scuola Inizio scuola 2020, come sta andando il rientro in classe: la diretta Corriere della Sera Scuola, i presidi denunciano: "Mancano i banchi mono e almeno 100mila professori"

GENOVA - Studenti di nuovo in classe, alcuni con la mascherina o persino senza banchi. E in molti casi con orari ridotti a causa delle cattedre vuote. La scuola riparte e le aule si ripopolano dopo qu ...

Ritorno in classe con il pranzo

Turni? Banchi distanziati? Doppia campanella? Il rientro a scuola «in presenza» previsto per metà settembre presenta ancora molte incognite, non ultima quella della mensa. Possibile che alcuni istitut ...

GENOVA - Studenti di nuovo in classe, alcuni con la mascherina o persino senza banchi. E in molti casi con orari ridotti a causa delle cattedre vuote. La scuola riparte e le aule si ripopolano dopo qu ...Turni? Banchi distanziati? Doppia campanella? Il rientro a scuola «in presenza» previsto per metà settembre presenta ancora molte incognite, non ultima quella della mensa. Possibile che alcuni istitut ...