Resta in carcere il fratello di Maria Paola, morta perché aveva scelto un amore inaccettato nella Caivano dello spaccio (Di lunedì 14 settembre 2020) "Non volevo ucciderla". E' quanto avrebbe detto durante l'interrogatorio in carcere Antonio Gaglione, fratello di Maria Paola, morta dopo essere stata 'speronata' sullo scooter dove viaggiava col ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 14 settembre 2020) "Non volevo ucciderla". E' quanto avrebbe detto durante l'interrogatorio inAntonio Gaglione,didopo essere stata 'speronata' sullo scooter dove viaggiava col ...

matteosalvinimi : Altro che libertà anticipata, sciopero della fame o trasferimenti, carcere a vita per questo assassino. - AgoraMagazLatin : Il dramma di Caivano, il fratello di Maria Paola resta in carcere - PiuValliTV : VINCENZO CAPANO RESTA IN CARCERE Vincenzo Capano resta in carcere. Lo ha deciso il GIP del tribunale di Brescia d… - TerlizziGerardo : RT @tg2rai: La morte di Maria Paola a Caivano. Resta in carcere il fratello che ribadisce non volevo ucciderla. Il fidanzato Ciro 'La famig… - simcopter : RT @tg2rai: La morte di Maria Paola a Caivano. Resta in carcere il fratello che ribadisce non volevo ucciderla. Il fidanzato Ciro 'La famig… -