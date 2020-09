Referendum | perché l' Espresso dice No

Leggi su espresso.repubblica

(Di lunedì 14 settembre 2020) Un lettore ci scrive:; vi schierate? Ma un giornale deve anticipare, interpretare. E il taglio dei parlamentari è un trenino che non va da nessuna parte; bisogna dire No alsul taglio dei parlamentari" Tagliare i parlamentari è un inganno per non cambiare nulla " Voto NO per difendere la Costituzione " "Votare no alsul taglio dei parlamentari è una obbligazione politica"" Il mio No alè un Sì alla democrazia" Con il taglio dei parlamentari tutto il potere va ai capi: e la partitocrazia fa festa " Massimiliano Smeriglio: «Io voto NO, la democrazia non è una voce di costo» " Generazione Elly Schlein" Le Sardine: "Il taglio dei parlamentari rende i forti più forti e i deboli ...