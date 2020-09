Ragazza morta perché amava una trans: ma la legge contro l’omotransfobia è in attesa (Di lunedì 14 settembre 2020) Giornata Mondiale contro l'Omofobia: 10 cose da sapere sfoglia la gallery Maria Paola aveva 20 anni, studiava da estetista ed è morta. Non per un incidente, ma cadendo dal motorino su cui viaggiava col suo fidanzato, speronata dal fratello. Leggi anche › L’odio verso gay e trans diventa reato: la legge c’è, ora deve solo essere approvata «Ha infettato Maria Paola» Questa è la tesi la Procura di Nola: ... Leggi su iodonna (Di lunedì 14 settembre 2020) Giornata Mondialel'Omofobia: 10 cose da sapere sfoglia la gallery Maria Paola aveva 20 anni, studiava da estetista ed è. Non per un incidente, ma cadendo dal motorino su cui viaggiava col suo fidanzato, speronata dal fratello. Leggi anche › L’odio verso gay ediventa reato: lac’è, ora deve solo essere approvata «Ha infettato Maria Paola» Questa è la tesi la Procura di Nola: ...

