Primo Slam per Thiem, Zverev domato al quinto set agli Us Open (Di lunedì 14 settembre 2020) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Una rimonta da autentico fuoriclasse. “La mia carriera è come questa finale: tanti alti e bassi, ma sono felice di come sia andata”. Dominic Thiem fotografa su Twitter il senso della sfida che l'ha reso il 150mo campione Slam, il 55mo allo Us Open, il secondo austriaco dopo Thomas Muster. In una finale-maratona durata oltre quattro ore, il 27enne, testa di serie numero 2 e terzo nel ranking Atp, ha sconfitto il tedesco Alexander Zverev, in lacrime durante la premiazione, con il punteggio di 2-6 4-6 6-4 6-3 7-6(6), ottenendo l'ottavo successo in dieci confronti diretti con l'amico-rivale. Dopo i primi due set troppo dimessi per essere veri, in Thiem è scattato l'orgoglio. “E' stato difficile continuare a crederci” ha detto ... Leggi su iltempo (Di lunedì 14 settembre 2020) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Una rimonta da autentico fuoriclasse. “La mia carriera è come questa finale: tanti alti e bassi, ma sono felice di come sia andata”. Dominicfotografa su Twitter il senso della sfida che l'ha reso il 150mo campione, il 55mo allo Us, il secondo austriaco dopo Thomas Muster. In una finale-maratona durata oltre quattro ore, il 27enne, testa di serie numero 2 e terzo nel ranking Atp, ha sconfitto il tedesco Alexander, in lacrime durante la premiazione, con il punteggio di 2-6 4-6 6-4 6-3 7-6(6), ottenendo l'ottavo successo in dieci confronti diretti con l'amico-rivale. Dopo i primi due set troppo dimessi per essere veri, inè scattato l'orgoglio. “E' stato difficile continuare a crederci” ha detto ...

