Milan: Leao in quarantena, positivo a Coronavirus (Di lunedì 14 settembre 2020) ANSA, - MilanO, 14 SET - Rafael Leao è in quarantena perché positivo al Coronavirus. Il portoghese, rispondendo ad un amico su Twitter, lo annuncia sui social: "Colpa della quarantena". Il Milan non ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 14 settembre 2020) ANSA, -O, 14 SET - Rafaelè inperchéal. Il portoghese, rispondendo ad un amico su Twitter, lo annuncia sui social: "Colpa della". Ilnon ...

Sport_Mediaset : #Milan, #RafaelLeao su Twitter: 'Sono in quarantena'. Il portoghese non si è ancora allenato e non sarà disponibile… - TuttoMercatoWeb : Milan, Leao in quarantena per sospetto Covid. Salta l'Europa League, compagni negativi - Gazzetta_it : #Leao in quarantena, lo ammette lui stesso su Twitter. E il Milan non smentisce - Stefaniaugo77 : RT @Agenzia_Ansa: #Leao in quarantena, positivo al #Coronavirus. Il #Milan non smentisce, giocatore mai a #Milanello #ANSA - fisco24_info : Milan: Leao in quarantena, positivo a Coronavirus: Giocatore è assente da Milanello dalla passata stagione -