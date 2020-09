Milan, la conferenza di presentazione di Sandro Tonali (Di lunedì 14 settembre 2020) Tonali al Milan, la conferenza stampa di presentazione: “Volevo indossare questa maglia da tanto tempo”. Sandro Tonali ha parlato in conferenza stampa svelando alcuni retroscena sul suo trasferimento al Milan, una delle principali operazioni del calciomercato italiano. Sandro Tonali, ‘Volevo indossare la maglia del Milan da tanto tempo’ “La mia passione per il Milan nasce a Sant’Angelo. La prima squadra in cui ho giocato aveva la maglia rossonera. …. Volevo indossare questa maglia da tanto tempo …. Con il presidente del Brescia Cellino ho avuto sempre un bel rapporto. Capisce di calcio e capiva me. Mi diceva sempre che avrei ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 14 settembre 2020)al, lastampa di: “Volevo indossare questa maglia da tanto tempo”.ha parlato instampa svelando alcuni retroscena sul suo trasferimento al, una delle principali operazioni del calciomercato italiano., ‘Volevo indossare la maglia delda tanto tempo’ “La mia passione per ilnasce a Sant’Angelo. La prima squadra in cui ho giocato aveva la maglia rossonera. …. Volevo indossare questa maglia da tanto tempo …. Con il presidente del Brescia Cellino ho avuto sempre un bel rapporto. Capisce di calcio e capiva me. Mi diceva sempre che avrei ...

