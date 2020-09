Le cose da sapere sulla riapertura delle scuole (Di lunedì 14 settembre 2020) (foto: Roberto Silvino/NurPhoto/Getty Images)Il 14 settembre è il primo giorno di scuola per 5,6 milioni di studenti in tutti Italia. All’appello ne mancano circa 2,7 milioni – di Friuli-Venezia Giulia, Campania, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria e Sardegna, a cui si aggiungono alcuni centri della Liguria, un terzo delle scuole del Lazio e primarie e medie della Sicilia – che, invece, hanno posticipato l’avvio delle lezioni al 24 settembre, dopo le elezioni. Sarà una ripartenza con qualche incognita, perché ci sono ancora alcune questioni che non sono state risolte: a partire dalla consegna dei tanto discussi banchi monoposto a rotelle e delle mascherine fino al problema del distanziamento da tenere in aula e della somministrazione del test sierologici ... Leggi su wired (Di lunedì 14 settembre 2020) (foto: Roberto Silvino/NurPhoto/Getty Images)Il 14 settembre è il primo giorno di scuola per 5,6 milioni di studenti in tutti Italia. All’appello ne mancano circa 2,7 milioni – di Friuli-Venezia Giulia, Campania, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria e Sardegna, a cui si aggiungono alcuni centri della Liguria, un terzodel Lazio e primarie e medie della Sicilia – che, invece, hanno posticipato l’avviolezioni al 24 settembre, dopo le elezioni. Sarà una ripartenza con qualche incognita, perché ci sono ancora alcune questioni che non sono state risolte: a partire dalla consegna dei tanto discussi banchi monoposto a rotelle emascherine fino al problema del distanziamento da tenere in aula e della somministrazione del test sierologici ...

Immuni non è (ancora) un flop, ma è un dovere civico: ecco perché

Immuni, l'app di contact tracing del sistema di allerta COVID-19 (istituito dall'art. 6 del D.L. 30 aprile 2020, n. 28), non si merita la cattiva stampa e l'acredine di cui ha sofferto finora. Additat ...

