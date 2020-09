Il PSG con Neymar: “Lo sosteniamo fermamente” (Di lunedì 14 settembre 2020) Il Paris Saint-Germain, con un comunicato ufficiale, ha fatto sapere di sostenere Neymar, che ha ricevuto insulti razzisti durante la sfida con l’Olympique Marsiglia. Di seguito la nota del club. Il Paris Saint-Germain sostiene fermamente Neymar che ha riferito di essere stato vittima di insulti razzisti da un giocatore avversario. Il club ricorda che non c’è posto per il razzismo nella società, nel calcio e nelle nostre vite e richiama tutti a prendere le distanze dalle manifestazioni dello stesso in tutto il mondo. Da più di 15 anni, il club è impegnato con forza nella lotta a tutte le forme di discriminazione. Il PSG conta sulla Commissione di Disciplina della LFP per indagare e fare chiarezza su questi fatti. Il club resta a disposizione per collaborare allo svolgimento delle indagini. L'articolo Il PSG con ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 14 settembre 2020) Il Paris Saint-Germain, con un comunicato ufficiale, ha fatto sapere di sostenere, che ha ricevuto insulti razzisti durante la sfida con l’Olympique Marsiglia. Di seguito la nota del club. Il Paris Saint-Germain sostiene fermamenteche ha riferito di essere stato vittima di insulti razzisti da un giocatore avversario. Il club ricorda che non c’è posto per il razzismo nella società, nel calcio e nelle nostre vite e richiama tutti a prendere le distanze dalle manifestazioni dello stesso in tutto il mondo. Da più di 15 anni, il club è impegnato con forza nella lotta a tutte le forme di discriminazione. Il PSG conta sulla Commissione di Disciplina della LFP per indagare e fare chiarezza su questi fatti. Il club resta a disposizione per collaborare allo svolgimento delle indagini. L'articolo Il PSG con ...

