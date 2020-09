Guida con la patente revocata e mente sulle generalità | 40enne nei guai

poliziadistato : #13settembre Simone Corsi, motociclista delle #Fiammeoro corre al @circuitomisano con la moto in livrea… - atm_informa : #Fase3. Riparte la scuola e ognuno ha i suoi compiti. Indossate sempre la mascherina correttamente, usate i dispens… - dellorco85 : Faccio notare che è stato modificato il codice della strada. Sono introdotte le “strade urbane ciclabili”, la “zo… - Tranvierimilano : RT @atm_informa: #Fase3. Riparte la scuola e ognuno ha i suoi compiti. Indossate sempre la mascherina correttamente, usate i dispenser per… - michelepergola : RT @conteDartagnan: ...a proposito di Recovery Fund la Francia ha presentato un piano di 300 pagine con analisi dei costi e tabelle riepilo… -

Oggi, lunedì 14 settembre, sono iniziate le scuole in gran parte delle regioni italiane, anche se non in tutte: in Friuli Venezia Giulia riprenderanno mercoledì, in Sardegna martedì 22 settembre e in ...Il nuovo anno scolastico sarà inaugurato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla Scuola primaria «Guido Negri» di Vo’ (Padova) nel pomeriggio, a partire dalle 16.30. Presenzieranno alla ...