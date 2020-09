Grande Fratello Vip: Flavia Vento (Di lunedì 14 settembre 2020) Flavia Vento Flavia Vento è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Flavia Vento al GF Vip 5 – La scheda di presentazione - Anni: 43. - Data di nascita: 17 maggio 1977. - Luogo di nascita: Roma. - Status: Single. - Profilo Instagram: circa 13.5 follower prima del suo ingresso nella Casa. Perché è famosa Showgirl ed ex modella, Flavia Vento comincia ad essere nota nel 1999, quando prende parte a Il lotto alle otto, in cui interpreta la Fortuna, e ad a una pubblicità del caffè Lavazza, dove compare insieme a Riccardo Garrone e Tullio Solenghi. Nel 2000 è la valletta sotto il tavolo nel programma Libero, al fianco di Teo Mammucari, e debutta come ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 14 settembre 2020)è una delle concorrenti delVip 5.al GF Vip 5 – La scheda di presentazione - Anni: 43. - Data di nascita: 17 maggio 1977. - Luogo di nascita: Roma. - Status: Single. - Profilo Instagram: circa 13.5 follower prima del suo ingresso nella Casa. Perché è famosa Showgirl ed ex modella,comincia ad essere nota nel 1999, quando prende parte a Il lotto alle otto, in cui interpreta la Fortuna, e ad a una pubblicità del caffè Lavazza, dove compare insieme a Riccardo Garrone e Tullio Solenghi. Nel 2000 è la valletta sotto il tavolo nel programma Libero, al fianco di Teo Mammucari, e debutta come ...

