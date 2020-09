Gli ingressi scaglionati per evitare pericolosi assembramenti. Anzi no (Di lunedì 14 settembre 2020) Dovevano esserci ingressi scaglionati (o contingentati), differenziando l’entrate negli istituti dei vari studenti suddivisi per classe (e/o anno). Ma l’effetto non sembra esser stato dei migliori. Nelle ultime ore, infatti, sui social sono comparse molte foto-denuncia che mostrano assembramenti nel primo giorno di scuola. Tanti studenti, infatti, si sono ritrovati accalcati fuori dai cancelli prima della campanella. Insomma, quell’indicazione che doveva servire a evitare tutto ciò, non ha portato i risultati sperati. LEGGI ANCHE > Ma Salvini che chiede di inviare un WhatsApp di segnalazione sulle scuole è lo stesso che non scarica Immuni? Ovviamente si tratta di un’immagine parziale del Paese alle prese con la ripartenza della scuola e delle lezioni frontali in aula. Ma ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 14 settembre 2020) Dovevano esserci(o contingentati), differenziando l’entrate negli istituti dei vari studenti suddivisi per classe (e/o anno). Ma l’effetto non sembra esser stato dei migliori. Nelle ultime ore, infatti, sui social sono comparse molte foto-denuncia che mostranonel primo giorno di scuola. Tanti studenti, infatti, si sono ritrovati accalcati fuori dai cancelli prima della campanella. Insomma, quell’indicazione che doveva servire atutto ciò, non ha portato i risultati sperati. LEGGI ANCHE > Ma Salvini che chiede di inviare un WhatsApp di segnalazione sulle scuole è lo stesso che non scarica Immuni? Ovviamente si tratta di un’immagine parziale del Paese alle prese con la ripartenza della scuola e delle lezioni frontali in aula. Ma ...

Idea stramba? Forse. Ma volendo scrivere di scuole che riaprono, il modo migliore per raccontare il ritrovato suono della campanella è quello di accoppiare allo studio l’alfabeto. Purchè lo studente n ...

«Ci stiamo organizzando per effettuare tamponi anche nelle scuole, a breve ci sarà una riunione operativa. Secondo noi questa operazione darà buoni frutti. Chiederemo al rettore la possibilità di este ...

