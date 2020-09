COVID19: "VIRUS DA LABORATORIO" LA VERITÀ SULLA VIROLOGA LI MANG YAN (Di lunedì 14 settembre 2020) A Luglio 2020, la VIROLOGA Li MANG Yan, disse nelle sue interviste che il VIRUS era sintetico, creato nei laboratori di whuan, e che avrebbe portato le prove di tutto questo.Aime, da quel Luglio, la dottoressa non presentò mai uno straccio di prove che sostenessero ciò che stava dicendo. In aggiunta, si è sempre presentata in testate giornalistiche di basso livello. Ad aumentare i dubbi, è l'università in cui dice di aver studiato alla Southern Medical University, ma alcuni sostengono che questo nome non è registrato negli archivi dell'università.Quindi cosa c'è dietro alla VIROLOGA Li MANG Yan?Pochi giorni fa sembra essere ritornata con le stesse affermazioni di quel lontano Luglio 2020, sostiene ciò che aveva detto in ... Leggi su eyesbio (Di lunedì 14 settembre 2020) A Luglio 2020, laLiYan, disse nelle sue interviste che ilera sintetico, creato nei laboratori di whuan, e che avrebbe portato le prove di tutto questo.Aime, da quel Luglio, la dottoressa non presentò mai uno straccio di prove che sostenessero ciò che stava dicendo. In aggiunta, si è sempre presentata in testate giornalistiche di basso livello. Ad aumentare i dubbi, è l'università in cui dice di aver studiato alla Southern Medical University, ma alcuni sostengono che questo nome non è registrato negli archivi dell'università.Quindi cosa c'è dietro allaLiYan?Pochi giorni fa sembra essere ritornata con le stesse affermazioni di quel lontano Luglio 2020, sostiene ciò che aveva detto in ...

r_e_b_u_s_ : RT @BarillariDav: Il termine 'negazionismo' rappresenta un virus cognitivo-comportamentale che ha infettato la comune sintassi. È stato vol… - IvoAyrton : RT @BarillariDav: Il termine 'negazionismo' rappresenta un virus cognitivo-comportamentale che ha infettato la comune sintassi. È stato vol… - Massimoguerrera : RT @RosellaLara19: Mio suocero ha 100 anni e fatica a camminare e NESSUN MEDICO va a visitarlo a casa per le regole del #COVID19 Oggi esis… - daniele19921 : RT @RosellaLara19: Mio suocero ha 100 anni e fatica a camminare e NESSUN MEDICO va a visitarlo a casa per le regole del #COVID19 Oggi esis… - RosellaLara19 : Mio suocero ha 100 anni e fatica a camminare e NESSUN MEDICO va a visitarlo a casa per le regole del #COVID19 Oggi… -

Ultime Notizie dalla rete : COVID19 VIRUS Raffica di contagi da coronavirus in Sicilia, i medici avvertono: La Repubblica Coronavirus, salgono i contagi: 143 positivi

In Toscana sono 13.665 i casi di positività al Coronavirus, 143 in più rispetto a ieri (71 identificati in corso di tracciamento e 72 da attività di screening). I nuovi casi sono l’1,1% in più rispett ...

Covid-19 vola in Francia e Spagna. Cosa è andato storto secondo gli esperti

Spagna e Francia sono tra i due Paesi europei dove il coronavirus ha ripreso a correre più veloce. A partire da lunedì, alcune zone di Madrid saranno soggette al lockdown per frenare l’aumento del Cov ...

Lopalco contro la "dittatura del tampone": "Il sistema rischia il tilt"

“La dittatura del tampone” fatto “per eccesso di prudenza”, utilizzato ‘in massa’ su persone asintomatiche, rischia di mandare “in tilt” il sistema producendo il “pericolo enorme” di una “sanità pubbl ...

In Toscana sono 13.665 i casi di positività al Coronavirus, 143 in più rispetto a ieri (71 identificati in corso di tracciamento e 72 da attività di screening). I nuovi casi sono l’1,1% in più rispett ...Spagna e Francia sono tra i due Paesi europei dove il coronavirus ha ripreso a correre più veloce. A partire da lunedì, alcune zone di Madrid saranno soggette al lockdown per frenare l’aumento del Cov ...“La dittatura del tampone” fatto “per eccesso di prudenza”, utilizzato ‘in massa’ su persone asintomatiche, rischia di mandare “in tilt” il sistema producendo il “pericolo enorme” di una “sanità pubbl ...