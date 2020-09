Coronavirus in Italia, 1.008 positivi e 14 morti in 24 ore (Di lunedì 14 settembre 2020) ROMA - Sono 1.008 i positivi per Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, oltre 450 meno di ieri, ma con quasi 27mila tamponi in meno, secondo i dati forniti dal ministero della Salute: ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 14 settembre 2020) ROMA - Sono 1.008 iperregistrati nelle ultime 24 ore in, oltre 450 meno di ieri, ma con quasi 27mila tamponi in meno, secondo i dati forniti dal ministero della Salute: ...

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 13 settembre: 1.458 nuovi casi e 7 morti - RaiNews : #Coronavirus, 1.458 nuovi contagi e 7 morti nelle ultime 24 ore in Italia - Agenzia_Italia : Giacarta torna in lockdown, 10 milioni a casa per due settimane - tusciaweb : Coronavirus, aumentano i morti (14) e le terapie intensive Roma - Sono 1008 i nuovi casi di Coronavirus in Italia… - francy04598976 : 14 decessi in Italia per #coronavirus . -