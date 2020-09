Città Spettacolo, Patto Civico presenta interrogazione per chiarire i costi dell’evento (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo l’interrogazione inoltrata da Patto Civico alla segreteria generale del Comune di Benevento ed avente ad oggetto la richiesta di chiarimenti in merito all’ultima manifestazione di Città Spettacolo. “I sottoscritti: Luca Paglia, Anna Rita Russo, Luigi Scarinzi e Vincenzo Sguera, componenti del gruppo consiliare “Patto Civico”, chiedono di conoscere se è vero: ⁃ che il Comune di Benevento ha affidato alla Promomusic, società di Orta di Atella (Caserta), 138.600 euro per gli spettacoli di Gabbani, Ghali e Geolier; ⁃ che il programma della Rassegna Città Spettacolo è stato approvato dal Tavolo Tecnico, in virtù ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo l’inoltrata daalla segreteria generale del Comune di Benevento ed avente ad oggetto la richiesta di chiarimenti in merito all’ultima manifestazione di Città. “I sottoscritti: Luca Paglia, Anna Rita Russo, Luigi Scarinzi e Vincenzo Sguera, componenti del gruppo consiliare “”, chiedono di conoscere se è vero: ⁃ che il Comune di Benevento ha affidato alla Promomusic, società di Orta di Atella (Caserta), 138.600 euro per gli spettacoli di Gabbani, Ghali e Geolier; ⁃ che il programma della Rassegna Cittàè stato approvato dal Tavolo Tecnico, in virtù ...

