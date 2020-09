Cartella esattoriale e prescrizione: chi è il giudice competente? (Di lunedì 14 settembre 2020) Cartella esattoriale e prescrizione: chi è il giudice competente? Anche questa volta la giurisprudenza ci aiuta a far luce su una di quelle questioni pratiche che non sempre trovano esaustiva risposta nella legge. È stata infatti la Corte di Cassazione, recentemente, ad emettere una ordinanza a Sezioni Unite, che ha chiarito – una volta per tutte – chi è il giudice competente, in ipotesi di opposizione all’esecuzione, posteriore alla notificazione della Cartella esattoriale. Insomma la Suprema Corte ha fatto luce su una questione fino ad oggi controversa: vediamo allora che cosa ha stabilito e a quali indicazioni ci si dovrà attenere in futuro. Se ti interessa saperne di più sulla ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 14 settembre 2020): chi è il? Anche questa volta la giurisprudenza ci aiuta a far luce su una di quelle questioni pratiche che non sempre trovano esaustiva risposta nella legge. È stata infatti la Corte di Cassazione, recentemente, ad emettere una ordinanza a Sezioni Unite, che ha chiarito – una volta per tutte – chi è il, in ipotesi di opposizione all’esecuzione, posteriore alla notificazione della. Insomma la Suprema Corte ha fatto luce su una questione fino ad oggi controversa: vediamo allora che cosa ha stabilito e a quali indicazioni ci si dovrà attenere in futuro. Se ti interessa saperne di più sulla ...

Ordine_CDL_NA : RT @laleggepertutti: Prescrizione cartella esattoriale: come farla valere - - laleggepertutti : Prescrizione cartella esattoriale: come farla valere - - laleggepertutti : Scadenza cartella esattoriale - - Massimo53502343 : @er_pasca @EdoardoMecca1 Se puntano un giocatore seriamente, in tempo reale hanno anche la sua cartella clinica ed… - perochan : @andreastabene_ Ridi poco che con l'Instagram che ti ritrovi sei il primo che si becca una bella cartella esattoriale. -

Ultime Notizie dalla rete : Cartella esattoriale Scadenza cartella esattoriale La Legge per Tutti Bollo auto non pagato nel 2020: cosa potrebbe accadere nel 2021

A causa dell’emergenza Coronavirus, alcuni tributi sono stati sospesi: i contribuenti tenuti al versamento delle imposte possono così tirare un sospiro di sollievo e affrontare l’emergenza con il port ...

Cartelle esattoriali il 96,6% è carta straccia

Il 96,6% del magazzino di cartelle esattoriali è carta straccia. Dalla montagna di 744 mld di crediti che lo stato vanta nei confronti dei contribuenti solo 25 mld sono ancora recuperabili. A fornire ...

A causa dell’emergenza Coronavirus, alcuni tributi sono stati sospesi: i contribuenti tenuti al versamento delle imposte possono così tirare un sospiro di sollievo e affrontare l’emergenza con il port ...Il 96,6% del magazzino di cartelle esattoriali è carta straccia. Dalla montagna di 744 mld di crediti che lo stato vanta nei confronti dei contribuenti solo 25 mld sono ancora recuperabili. A fornire ...