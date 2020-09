Calciomercato Inter – Vidal ha risolto con il Barcellona – Vecino ha richieste dalla Russia – Godin ad un passo dal Cagliari (Di lunedì 14 settembre 2020) Il Calciomercato Inter tra poche potrà segnalare un nuovo colpo in entrata, quello di Arturo Vidal, che ha trovato l’accordo con il Barcellona e quindi può volare da Conte, che lo attende a braccia aperte. Vecino ha richieste dalla Russia, mentre Godin è ad un passo dal Cagliari. Vidal: finalmente è fatta Arturo Vidal è virtualmente un giocatore dell’Inter. Per l’entourage del cileno l’operazione è da ritenersi conclusa dopo settimane di fitti contatti e dialoghi costanti. Mancano solo le firme di rito, che arriveranno presto. Molto presto. Non appena il Barcellona ... Leggi su giornal (Di lunedì 14 settembre 2020) Iltra poche potrà segnalare un nuovo colpo in entrata, quello di Arturo, che ha trovato l’accordo con ile quindi può volare da Conte, che lo attende a braccia aperte.ha, mentreè ad undal: finalmente è fatta Arturoè virtualmente un giocatore dell’. Per l’entourage del cileno l’operazione è da ritenersi conclusa dopo settimane di fitti contatti e dialoghi costanti. Mancano solo le firme di rito, che arriveranno presto. Molto presto. Non appena il...

