Benedetta Parodi e il nuovo libro | «Questa volta ho voluto raccontare di me»

(Di lunedì 14 settembre 2020) Settembre è il mese dei nuovi inizi, e sono tanti quest’anno per Benedetta Parodi. Mentre va in onda Bake Off Italia, si prepara a una stagione di prime assolute: il 14 settembre torna in tv alla conduzione di un nuovo programma – Senti chi mangia, su La7 – e, nello stesso giorno, arriva in libreria il suo ultimo libro in cui racconta di se stessa come non aveva fatto mai: Una poltrona in cucina (Vallardi).