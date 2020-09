Uccisa dal fratello per una relazione gay a Napoli: «Volevo darle una lezione, era infettata» (Di domenica 13 settembre 2020) «Volevo darle una lezione, non ucciderla. Ma era stata infettata». Lo ha detto ai carabinieri, secondo quanto riferito, Michele Antonio Gaglione, fermato per la morte della sorella... Leggi su ilmattino (Di domenica 13 settembre 2020) «una, non ucciderla. Ma era stata». Lo ha detto ai carabinieri, secondo quanto riferito, Michele Antonio Gaglione, fermato per la morte della sorella...

gennaromigliore : #MariaPaolaGaglione stava vivendo una storia d’amore. Questa sarebbe la sua “colpa” per il suo assassino. Suo frate… - IlContiAndrea : Mentre la legge contro l’omotransfobia è ancora in discussione alla Camera (sì siamo nel 2020 ed è tardissimo) un a… - DarioStefano : Dopo Willy, oggi Maria Paola uccisa a Caivano dal fratello. Voleva darle una lezione “perché stava con un altra don… - Luce99970837 : RT @2018Asiax: Uccisa dal fratello xchè nn poteva amare liberamente un'altra donna Io se fossi un giudice a certa gente come nel caso di Wi… - fotopatticiclo : In provincia di napoli una ragazza di 20 anni è stata uccisa dal fratello, per una relazione diversamente normale,… -