Test salivari nelle scuole | entro fine mese disponibili quelli dello Spallanzani

AGI - Estendere screening e Test a tutta la popolazione scolastica. Un grande sforzo ma necessario. Lo dice il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia, intervenendo a Pozzaglia Sabina, in provincia di Rieti, in occasione della festa di Sant'Agostina, protettrice degli infermieri, assicurando che entro fine mese saranno disponibili i Test salivari che si stanno Testando all'Istituto Nazionale di malattie infettive. "Dobbiamo continuare le campagne di screening e di Testing estendendole a fasce sociali e di popolazione sempre più vaste fino a comprendere tutta la popolazione scolastica"

Lo ha assicurato il direttore sanitario Francesco Vaia sottolineando che bisogna continuare con le campagne di screening ed estenderle a tutta la popolazione scolastica ...

Il piano del commissario Arcuri per aumentare i tamponi: 200mila test al giorno in autunno

L’Italia punta a raddoppiare i tamponi giornalieri. L’obiettivo è raggiungere quota 200mila test in tutto il Paese. Incrementando non solo i tamponi tradizionali, ma anche i test rapidi in aeroporto, ...

