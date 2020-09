Sesso in pubblico ad Ancona: lui 62 anni, lei 50. Ripresi coi cellulari e multati: 10mila euro a testa (Di domenica 13 settembre 2020) Hanno iniziato a fare Sesso in pubblico. E non hanno smesso nemmeno quando i passanti se ne sono accorti e li hanno Ripresi con il cellulare. Solo l’intervento dei carabinieri li ha fermati. Lo scandalo stavolta è avvenuto ad Ancona e non si trattava di giovani ma di una coppia formata da un uomo di 62 anni e una donna di 50. Probabilmente avevano bevuto parecchio. Sesso in pubblico a un passo dall’ostello Il tutto ha avuto luogo a due passi dall’ostello della Gioventù, nella zona della stazione. Ora dovranno pagare una sanzione di 10mila euro a testa. Erano circa le 23 quando i militari – che giravano nel quartiere per il controllo del territorio – li hanno ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 13 settembre 2020) Hanno iniziato a farein. E non hanno smesso nemmeno quando i passanti se ne sono accorti e li hannocon il cellulare. Solo l’intervento dei carabinieri li ha fermati. Lo scandalo stavolta è avvenuto ade non si trattava di giovani ma di una coppia formata da un uomo di 62e una donna di 50. Probabilmente avevano bevuto parecchio.ina un passo dall’ostello Il tutto ha avuto luogo a due passi dall’ostello della Gioventù, nella zona della stazione. Ora dovranno pagare una sanzione di. Erano circa le 23 quando i militari – che giravano nel quartiere per il controllo del territorio – li hanno ...

