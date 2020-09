Serie D e Calciomercato: gli ultimi ritocchi prima del via (Di domenica 13 settembre 2020) Serie D ad un passo dal conoscere i propri calendari. Il 27 settembre la prima giornata di campionato. Ecco gli ultimi accordi siglati in vista dell’avvio della stagione… Un super bomber per l’Aprilia E’ davvero un gran colpo di mercato, quello che l’Aprilia ha reso noto nelle ultime ore. Al suo organico, infatti, è riuscita ad aggiungere il bomber classe ’84, Daniele Nohman. Il giocatore, che in Serie D ha praticamente svolto quasi tutta la sua carriera, ha sino a qui realizzato 196 gol in 495 impegni ufficiali. L’ultimo suo campionato in Serie D, lo ha visto indossare la maglia del Flaminia Civitacastellana, formazione con la quale ha messo in fila 6 presenze senza lasciare particolarmente il segno. La squadra laziale, tuttavia, crede nelle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 13 settembre 2020)D ad un passo dal conoscere i propri calendari. Il 27 settembre lagiornata di campionato. Ecco gliaccordi siglati in vista dell’avvio della stagione… Un super bomber per l’Aprilia E’ davvero un gran colpo di mercato, quello che l’Aprilia ha reso noto nelle ultime ore. Al suo organico, infatti, è riuscita ad aggiungere il bomber classe ’84, Daniele Nohman. Il giocatore, che inD ha praticamente svolto quasi tutta la sua carriera, ha sino a qui realizzato 196 gol in 495 impegni ufficiali. L’ultimo suo campionato inD, lo ha visto indossare la maglia del Flaminia Civitacastellana, formazione con la quale ha messo in fila 6 presenze senza lasciare particolarmente il segno. La squadra laziale, tuttavia, crede nelle ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie Calciomercato Serie A, il tabellone del calciomercato: Piccini all’Atalanta, Tonali sposa il Milan Toro News La seconda vita di Per Rontved

Nell’estate del 1979 mi contattò il Bayern Monaco. Avrei dovuto sostituire Beckenbauer che era andato a giocare negli Stati Uniti. Declinai l’invito, ma non solo. Decisi di lasciare il Werder Brema e ...

Calcio: Juve, primo gol stagionale è di Ronaldo

(ANSA) - TORINO, 13 SET - Il primo gol stagionale della Juventus è di Cristiano Ronaldo, Il fuoriclasse portoghese ha segnato l'1-0, risultato parziale dopo i primi 45' nell'amichevole dei bianconeri ...

