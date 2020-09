Premier League, Wba-Leicester 3-0. Doppio Vardy e gol di Castagne (Di domenica 13 settembre 2020) Il Leicester riparte da Vardy: la doppietta su rigore del centravanti delle Foxes, capocannoniere dell'ultima Premier con 23 gol, è il pezzo forte del 3-0 sul campo del West Bromwich Albion, tornato ... Leggi su gazzetta (Di domenica 13 settembre 2020) Ilriparte da: la doppietta su rigore del centravanti delle Foxes, capocannoniere dell'ultimacon 23 gol, è il pezzo forte del 3-0 sul campo del West Bromwich Albion, tornato ...

Guillaumemp : Wesley Fofana, che piace anche al #Milan, annuncia la sua decisione all’@lequipe : “Ho accettato l’offerta del Leic… - OptaPaolo : 337 & 587 - Sotto la guida di Antonio Conte, Arturo #Vidal è stato il giocatore con più contrasti vinti in Serie A… - citizenworld__ : @tutticonvocati @guido_vaciago Solo in Italia gente come Dybala ed Eriksen non partono titolari. Calcio tattico e d… - ItaSportPress : Tottenham, l'acquisto che fa impazzire i tifosi: la più bella calciatrice del mondo - - Ibrahim85048732 : RT @SkySport: È ripartita la Premier, Tottenham-Everton ora su Sky Sport Football: segui il LIVE -