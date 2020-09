Ogni giorno si tuffa nel fiume per ritrovare figlia dispersa: “Non posso smettere” (Di domenica 13 settembre 2020) Ahmed Ben Daoud, 37 anni, origini marocchine, non si dà pace per la scomparsa della figlia di 15 anni, annegata il primo settembre nell’Adda mentre faceva il bagno. “Non posso smettere di cercarla”, confessa il padre. Non si dà pace Ahmed Ben Daoud, 37 anni, origini marocchine, stravolto dalla morte della figlia di 15 anni, … L'articolo Ogni giorno si tuffa nel fiume per ritrovare figlia dispersa: “Non posso smettere” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 13 settembre 2020) Ahmed Ben Daoud, 37 anni, origini marocchine, non si dà pace per la scomparsa delladi 15 anni, annegata il primo settembre nell’Adda mentre faceva il bagno. “Nonsmettere di cercarla”, confessa il padre. Non si dà pace Ahmed Ben Daoud, 37 anni, origini marocchine, stravolto dalla morte delladi 15 anni, … L'articolosinelper: “Nonsmettere” proviene da www.meteoweek.com.

frankgabbani : dal razzismo e dall’ignoranza. Dobbiamo fare tutto quello che é in nostro potere per combattere l’odio e il razzism… - GiovanniToti : Le mascherine che gli studenti dovrebbero trovare ogni giorno a scuola e che Conte e il Ministero hanno promesso di… - teatrolafenice : ?? «Io considero ogni giorno nel quale non ho fatto una nuova conoscenza come un giorno perso». (Samuel Johnson). B… - TheSmilingGirl : RT @amaricord: PERÒ TU FAMMI UNA PROMEEESSA CHE UN GIORNO QUANDO SARAI PEEERSA RIPENSERAI OGNI TANTO A COSA SIAMO STATI NOI - stiIescms : abigail torniamo a marzo a quando ti dicevo ogni giorno che sei bellissima e amavi solo me -

Ultime Notizie dalla rete : Ogni giorno Ogni giorno sfida il fiume per trovare la figlia morta: «Voglio baciarla ancora» Corriere della Sera INTERNALIZZAZIONE LAVORATORI 118 – VIZZINO: UNA GRANDE CONQUISTA PER CHI SALVA OGNI GIORNO VITE UMANE

Il miglioramento della qualità della sanità pubblica pugliese passa anche attraverso il riconoscimento dei diritti di chi mette a repentaglio ogni giorno la propria vita per salvare quella altrui. Pro ...

Terry Fox, chi era l’atleta che si batteva contro il cancro: il ricordo nel doodle di Google

Terry Fox, atleta canadese, è un modello di determinazione, forza di volontà e altruismo. Classe 1958, originario di Winnipeg, nella provincia canadese del Manitoba, nel 1977, a soli 18 anni, scopre d ...

Il miglioramento della qualità della sanità pubblica pugliese passa anche attraverso il riconoscimento dei diritti di chi mette a repentaglio ogni giorno la propria vita per salvare quella altrui. Pro ...Terry Fox, atleta canadese, è un modello di determinazione, forza di volontà e altruismo. Classe 1958, originario di Winnipeg, nella provincia canadese del Manitoba, nel 1977, a soli 18 anni, scopre d ...