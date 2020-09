Nessuna pietà, settimana choc per le tasse: solo mercoledì 187 scadenze (Di domenica 13 settembre 2020) Nessuna pietà per la crisi dovuta al Covid, nella seconda metà di settembre gli italiani sono chiamati ad affrontare ben 270 scadenze fiscali. Una vera e propria giungla di adempimenti e tasse concentrata in quindici giorni. La giornata campale del contribuente italiano è dietro l'angolo: mercoledì 16 settembre, quando il Fisco chiederà conto di 187 versamenti, due comunicazioni e tre adempimenti, ricorda Qn che ha messo insieme le scadenze del settembre nero delle tasse. Altre giornate di fuoco saranno lunedì 21, venerdì 25, lunedì 28 e mercoledì 30 settembre: sommando versamenti Iva, contributi previdenziali, saldi e acconti Irpef, Ires e Irap arriviamo alla mole di 270 scadenze fiscali. ... Leggi su iltempo (Di domenica 13 settembre 2020)pietà per la crisi dovuta al Covid, nella seconda metà di settembre gli italiani sono chiamati ad affrontare ben 270fiscali. Una vera e propria giungla di adempimenti econcentrata in quindici giorni. La giornata campale del contribuente italiano è dietro l'angolo: mercoledì 16 settembre, quando il Fisco chiederà conto di 187 versamenti, due comunicazioni e tre adempimenti, ricorda Qn che ha messo insieme ledel settembre nero delle. Altre giornate di fuoco saranno lunedì 21, venerdì 25, lunedì 28 e mercoledì 30 settembre: sommando versamenti Iva, contributi previdenziali, saldi e acconti Irpef, Ires e Irap arriviamo alla mole di 270fiscali. ...

