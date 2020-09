Maria Antonietta Tilloca: oggi, Gf, figli, compagno (Di domenica 13 settembre 2020) Nata ad Alghero in provincia di Sassari il 27 maggio 1973, Maria Antonietta Tilloca è una dei dieci concorrenti della prima storica edizione del Grande Fratello, andato in onda nel 2000 su Canale 5 con la conduzione di Daria Bignardi.Maria Antonietta sogna sin da piccola di diventare pittrice in una famiglia con il padre muratore e la madre casalinga, mentre i suoi fratelli si chiamano Mauro e Gianfranco, perciò si iscrive all'Accademia di Belle Arti. Il 14 settembre del 2000 entra nella casa del Grande Fratello resistendo fino al giorno numero 83, a due settimane dalla vittoria che incorona Cristina Plevani. 13 settembre 2020 07:10. Leggi su blogo (Di domenica 13 settembre 2020) Nata ad Alghero in provincia di Sassari il 27 maggio 1973,è una dei dieci concorrenti della prima storica edizione del Grande Fratello, andato in onda nel 2000 su Canale 5 con la conduzione di Daria Bignardi.sogna sin da piccola di diventare pittrice in una famiglia con il padre muratore e la madre casalinga, mentre i suoi fratelli si chiamano Mauro e Gianfranco, perciò si iscrive all'Accademia di Belle Arti. Il 14 settembre del 2000 entra nella casa del Grande Fratello resistendo fino al giorno numero 83, a due settimane dalla vittoria che incorona Cristina Plevani. 13 settembre 2020 07:10.

