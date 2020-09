Inizio dell’anno scolastico, le date regione per regione (Di domenica 13 settembre 2020) Lunedì 14 settembre inizierà la scuola per la maggior parte degli studenti, ma in alcune regioni bisognerà aspettare ancora un po’: a causa dei contagi in salita delle ultime settimane, alcune regioni come la Campania e la Basilicata hanno deciso di posticipare la riapertura a dopo le elezioni, che si terranno il prossimo 20 e 21 Settembre. Ma vediamo, in dettaglio, tutte le date regione per regione: Alto Adige: 7 settembre;Abruzzo: 24 settembre;Basilicata: 24 settembre;Campania: 24 settembre;Calabria: 24 settembre;Emilia Romagna: 14 settembre;Friuli Venezia Giulia: 16 settembre;Lazio: 14 settembre;Liguria: 14 settembre;Lombardia: 14 settembre;Marche: 14 settembre;Molise: 14 settembre;Piemonte: 14 settembre;Puglia: 24 settembre;Toscana: 14 settembre;Sardegna: 22 ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 13 settembre 2020) Lunedì 14 settembre inizierà la scuola per la maggior parte degli studenti, ma in alcune regioni bisognerà aspettare ancora un po’: a causa dei contagi in salita delle ultime settimane, alcune regioni come la Campania e la Basilicata hanno deciso di posticipare la riapertura a dopo le elezioni, che si terranno il prossimo 20 e 21 Settembre. Ma vediamo, in dettaglio, tutte leper: Alto Adige: 7 settembre;Abruzzo: 24 settembre;Basilicata: 24 settembre;Campania: 24 settembre;Calabria: 24 settembre;Emilia Romagna: 14 settembre;Friuli Venezia Giulia: 16 settembre;Lazio: 14 settembre;Liguria: 14 settembre;Lombardia: 14 settembre;Marche: 14 settembre;Molise: 14 settembre;Piemonte: 14 settembre;Puglia: 24 settembre;Toscana: 14 settembre;Sardegna: 22 ...

