Il messaggio di Conte per il primo giorno di scuola: “Ci saranno disagi, ma il governo è con voi” (Di domenica 13 settembre 2020) scuola, il messaggio di Conte La scuola riparte lunedì 14 settembre tra mille incertezze e paure. Per questo nuovo inizio il premier Giuseppe Conte ha rivolto un messaggio a studenti, insegnanti, presidi e genitori dalla sua pagina Facebook: “Lunedì si torna a scuola. Sarà un momento di intensa emozione. E’ un’emozione che vivrò anche io da capo di un governo che si è impegnato per il ritorno in sicurezza ma anche da padre”. “Questo rientro in classe – ha continuato Conte – è davvero importante. Ci saranno difficoltà, disagi, soprattutto all’inizio. La scuola peraltro sconta ... Leggi su tpi (Di domenica 13 settembre 2020), ildiLariparte lunedì 14 settembre tra mille incertezze e paure. Per questo nuovo inizio il premier Giuseppeha rivolto una studenti, insegnanti, presidi e genitori dalla sua pagina Facebook: “Lunedì si torna a. Sarà un momento di intensa emozione. E’ un’emozione che vivrò anche io da capo di unche si è impegnato per il ritorno in sicurezza ma anche da padre”. “Questo rientro in classe – ha continuato– è davvero importante. Cidifficoltà,, soprattutto all’inizio. Laperaltro sconta ...

