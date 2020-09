Figlio in quarantena: diritto al lavoro agile (Di domenica 13 settembre 2020) lavoro agile, le novitàlavoro agile, cosa prevede il d.l.lavoro agile, possibilità ad un solo genitorelavoro agile, le novitàTorna su Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del Figlio convivente, minore di 14 anni, disposta dall'ASL a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico. A stabilirlo è il decreto legge n. 111/2020, in G.U. dell'8 settembre 2020, n. 223, contenente disposizioni urgenti per far fronte all'imminente ripristino dell'attività scolastica. lavoro ... Leggi su studiocataldi (Di domenica 13 settembre 2020), le novità, cosa prevede il d.l., possibilità ad un solo genitore, le novitàTorna su Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione diin modalitàper tutto o parte del periodo corrispondente alla durata delladelconvivente, minore di 14 anni, disposta dall'ASL a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico. A stabilirlo è il decreto legge n. 111/2020, in G.U. dell'8 settembre 2020, n. 223, contenente disposizioni urgenti per far fronte all'imminente ripristino dell'attività scolastica....

