Fabrizio Corona – “Avrei voluto un padre come quello che sono io con Carlos”

Leggi su giornal

(Di lunedì 14 settembre 2020)ha intrecciato un bellissimo rapporto con il figlio Carlos Maria. L’ex re dei paparazzi sta lottando duramente per essere un buone vorrebbe che gli venisse riconosciuto il merito di aver dato il buon esempio al ragazzo. Ospite di Live – Non è la d’Urso,ha rivelato che avrebbeun rapporto con ilsimile ache lui ha creato con Carlos. Barbara d’Urso ha avuto modo di vederli insieme in camerino: non simai lasciati la mano.– “La cocaina è una me*da”è stanco: non vive una situazione facile, soprattutto per gli ...