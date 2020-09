Elezioni | il frate si “dimette” dalla Chiesa e si candida a sindaco | “Troppo cattolicesimo di facciata”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 settembre 2020) Si è dimesso dall’Ordine dei Frati Minori e dall’altare ha deciso di scendere in campo perrsi adella sua città, Cava De’ Tirreni, in provincia di Salerno. “Un po’ trovare nuovi stimoli – ci racconta l’exLuigi Petrone – un po’ perché non accetto tante cose della, tanta burocrazia, tantodi facciata”. Fra’ Gigino, che i suoi concittadini chiamano “U’ Monaco” ci racconta questa sua nuova, insolita, avventura politica, strizzando l’occhio all’ideologia comunista. “Pensa che dietro al mio programma c’è uno che appartiene alla vecchia Rifondazione Comunista. La mia linea è prendere le cose positive della destra e della ...