Due trapper nell'inchiesta per lo stupro delle turiste minorenni a Pisticci (Di domenica 13 settembre 2020) “Scusa”: questa la parola scritta su uno striscione con cui la comunità di Pisticci (Matera) ha voluto esprimere il proprio dolore dopo la notizia della violenza sessuale subita da due ragazzine inglesi, in vacanza in Italia, stuprate da un branco di giovani durante una festa in una villa, la notte tra il 7 e l′8 settembre scorso. In carcere per violenza sessuale di gruppo e le lesioni personali continuate e aggravate ci sono quattro giovani, tra i 19 e i 23 anni, tre sono indagati a piede libero e per un ottavo devono essere ancora definiti ruolo ed eventuali responsabilità. Gli avvocati stanno decidendo la strategia difensiva da seguire negli interrogatori di garanzia, in programma all’inizio della prossima settimana, con la possibilità che alcuni si avvalgano della facoltà di non rispondere.Previsto per i ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 13 settembre 2020) “Scusa”: questa la parola scritta su uno striscione con cui la comunità di(Matera) ha voluto esprimere il proprio dolore dopo la notizia della violenza sessuale subita da due ragazzine inglesi, in vacanza in Italia, stuprate da un branco di giovani durante una festa in una villa, la notte tra il 7 e l′8 settembre scorso. In carcere per violenza sessuale di gruppo e le lesioni personali continuate e aggravate ci sono quattro giovani, tra i 19 e i 23 anni, tre sono indagati a piede libero e per un ottavo devono essere ancora definiti ruolo ed eventuali responsabilità. Gli avvocati stanno decidendo la strategia difensiva da seguire negli interrogatori di garanzia, in programma all’inizio della prossima settimana, con la possibilità che alcuni si avvalgano della facoltà di non rispondere.Previsto per i ...

enrica_emme : RT @HuffPostItalia: Due trapper nell'inchiesta per lo stupro delle turiste minorenni a Pisticci - cjmimun : RT @HuffPostItalia: Due trapper nell'inchiesta per lo stupro delle turiste minorenni a Pisticci - HuffPostItalia : Due trapper nell'inchiesta per lo stupro delle turiste minorenni a Pisticci - fabbri333 : Red Michael e Meu Deus: i due trapper indagati per lo stupro di Marconia - Herbert403 : RT @AdriMCMLXI: Michele Leone ed Egidio Andriulli, in arte Red Michael e Meu Deus: i due trapper indagati per lo stupro di #Marconia. Il p… -