“Di nuovo in pista”. Flavio Briatore, dopo il Covid non ha perso tempo. Ecco dove è stato beccato (Di domenica 13 settembre 2020) Flavio Briatore, il peggio sembra essere passato. dopo un periodo di isolamento trascorso a casa dell’amica Daniela Santanchè, l’imprenditore milanese sta tornando, seppur gradualmente, alla sua normalità. Flavio Briatore è guarito dal coronavirus ed è tornato nella sua casa di Montecarlo. Secondo quanto si apprende, l’imprenditore patron del Billionaire è risultato negativo a due tamponi consecutivi. Lascia Milano dove ha trascorso, dal 29 agosto ad oggi, il suo periodo di isolamento. La positività al virus ha messo in allarme tutti, soprattutto l’ex moglie Elisabetta Gregoraci, che così si è espressa come ospite nello studio di Verissimo: “Flavio ci ha fatto prendere un grande ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 13 settembre 2020), il peggio sembra essere passato.un periodo di isolamento trascorso a casa dell’amica Daniela Santanchè, l’imprenditore milanese sta tornando, seppur gradualmente, alla sua normalità.è guarito dal coronavirus ed è tornato nella sua casa di Montecarlo. Secondo quanto si apprende, l’imprenditore patron del Billionaire è risultato negativo a due tamponi consecutivi. Lascia Milanoha trascorso, dal 29 agosto ad oggi, il suo periodo di isolamento. La positività al virus ha messo in allarme tutti, soprattutto l’ex moglie Elisabetta Gregoraci, che così si è espressa come ospite nello studio di Verissimo: “ci ha fatto prendere un grande ...

