Daydreamer anticipazioni 19 settembre: Sanem fa una rivelazione a Can (Di domenica 13 settembre 2020) Doppio appuntamento sabato 19 settembre alle 14.11 su Canale 5 con la serie tv Daydreamer – Le ali del sogno, che vede come protagonisti Can Yaman e Demet Ozmedir. Dopo aver aiutato Sanem ad uscire dalla finestra del bagno, Can dichiarerà tutto il suo amore per la giovane Aydin. Entrambi sono ormai stanchi di fingere … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

