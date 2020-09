Ballando con le Stelle, Samuel Peron:”Ho rispettato le norme anti-covid” (Di domenica 13 settembre 2020) Risultato positivo al Covid-19 Samuel Peron, insegnante nel cast di Ballando con le Stelle, ha costretto il programma a posticipare il suo debutto. Il ballerino, che per il momento non sarà presente neanche il prossimo 19 settembre a differenza di Daniele Scardina che invece tornerà nei tempi previsti, ha voluto commentare l’accaduto. Peron ha spiegato in un’intervista LiberoQuotidiano di non aver mai sottovalutato il Covid, ha rispettato sempre le norme anti contagio e si è recato in Sardegna solo per motivi professionali: “Io non ero a Porto Cervo, ma a Poltu Quatu, e non ero in vacanza, ma a lavorare. Molto attento, calcola che non ho fatto nulla di mondano, all’una e mezza, finito il lavoro, ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 13 settembre 2020) Risultato positivo al Covid-19, insegnante nel cast dicon le, ha costretto il programma a posticipare il suo debutto. Il ballerino, che per il momento non sarà presente neanche il prossimo 19 settembre a differenza di Daniele Scardina che invece tornerà nei tempi previsti, ha voluto commentare l’accaduto.ha spiegato in un’intervista LiberoQuotidiano di non aver mai sottovalutato il Covid, hasempre lecontagio e si è recato in Sardegna solo per motivi professionali: “Io non ero a Porto Cervo, ma a Poltu Quatu, e non ero in vacanza, ma a lavorare. Molto attento, calcola che non ho fatto nulla di mondano, all’una e mezza, finito il lavoro, ...

