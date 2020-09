Anticipazioni Una Vita venerdì 18 settembre 2020

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 13 settembre 2020) Venerdì 18– Uno shock per Ledesma: Ledesma è sotto shock nel momento in cui scopre la relazione tra Cinta ed Emilio. Nello stesso tempo però ha anche un sospetto e che riguarda la necessità del giovane di tenere tutto sotto chiave. Che il giovane si vergogni di lei? Così quando Cinta scopre che il suo amato non ha voluto rivelarlo ai suoi genitori, gli chiede spiegazioni e di fronte al suo silenzio lo schiaffeggia scoprendo che i sospetti di Ledesma erano veri. L'articoloUnavenerdì 18News Programmi Tv.