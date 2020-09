Ancelotti su James Rodriguez: «Felice di venire all’Everton» – VIDEO (Di domenica 13 settembre 2020) Carlo Ancelotti, allenatore dell’Everton, ha parlato della scelta di James Rodriguez di trasferirsi nel club inglese – VIDEO Carlo Ancelotti, allenatore dell’Everton, ha parlato ai microfoni di Sky Sport UK della scelta di James Rodriguez di trasferirsi nel club inglese. Ecco le sue dichiarazioni: «James è stato Felice di venire qui anche perché, nella passata stagione, non ha trovato molto spazio. Non vede l’ora di tornare a giocare con continuità. Al momento non è al 100%, ma penso che possa far vedere le sue qualità e con le sue qualità siamo sicuramente migliori». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 settembre 2020) Carlo, allenatore dell’Everton, ha parlato della scelta didi trasferirsi nel club inglese –Carlo, allenatore dell’Everton, ha parlato ai microfoni di Sky Sport UK della scelta didi trasferirsi nel club inglese. Ecco le sue dichiarazioni: «è statodiqui anche perché, nella passata stagione, non ha trovato molto spazio. Non vede l’ora di tornare a giocare con continuità. Al momento non è al 100%, ma penso che possa far vedere le sue qualità e con le sue qualità siamo sicuramente migliori». Leggi su Calcionews24.com

